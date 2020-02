Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut dépouiller un gros club italien !

Publié le 23 février 2020 à 3h15 par A.M.

En fin connaisseur du marché italien, Leonardo compte bien aller piocher en Serie A l'été prochain afin de renforcer le PSG. Et la Lazio Rome pourrait bien être la victime du dirigeant brésilien.

Lors de son premier passage au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo s'était essentiellement tourné vers l'Italie pour se renforcer. De Javier Pastore, en passant par Marquinhos, Edinson Cavani, Marco Verratti ou encore Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic, le dirigeant brésilien avait scruté le marché italien pour former la colonne vertébrale du PSG version QSI. Revenu au sein de la direction parisienne l'été dernier, Leonardo semble d'ailleurs emprunter la même voie pour la saison prochaine.

Le PSG suit de près la Lazio