Mercato - Barcelone : Vers un incroyable duo Cristiano Ronaldo et Messi en… MLS ?

Publié le 24 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’ils se rapprochent du crépuscule de leurs carrières professionnelles respectives avec le FC Barcelone et la Juventus, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bien répondre favorablement à l’appel de David Beckham et de sa franchise de MLS de l’Inter Miami.

Bien qu’ils disposent tous deux d’un contrat les liant respectivement au FC Barcelone jusqu’en juin 2021 et à la Juventus jusqu’à l’été 2022, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont régulièrement annoncés sur le départ ces derniers temps. Et particulièrement Messi, qui s’agacerait de la situation que traverse le FC Barcelone en interne. Et alors que David Beckham a ouvert sa franchise de MLS basée en Floride, le capitaine du Barça et la star de la Juventus seraient amenés à finir à l’Inter Miami selon le manager de la franchise de Minnesota.

« Pour Ronaldo et Messi, les deux destinations évidentes s’ils venaient en MLS seraient Los Angeles et Miami »