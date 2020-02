Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie forte sur l’arrivée de Reinier !

Publié le 24 février 2020 à 22h30 par A.D.

Au mois de janvier, le Real Madrid s’est attaché les services de Reinier Jesus. Une arrivée qui enchante Raul, le coach de la Castilla.

Raul valide totalement l’arrivée de Reinier Jesus. Il y a près d’un mois, le Real Madrid a officialisé le transfert de la pépite brésilienne. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club merengue a déboursé 30M€, et versera 5M€ supplémentaire en bonus, pour l'attaquant de 18 ans. Avant de pouvoir s’imposer en équipe première, Reinier Jesus évolue actuellement avec la Castilla de Raul. Dans des propos rapportés par AS , l’entraineur espagnol s’est prononcé sur les premiers pas de Reinier Jesus au Real Madrid.

Raul sous le charme de Reinier Jesus ?