Mercato - Barcelone : Cette pépite qui revient sur son arrivée avortée... au Real Madrid !

Publié le 25 février 2020 à 0h30 par La rédaction

Pedri a rejoint les rangs du FC Barcelone lors du dernier mercato estival et a aussitôt été prêté à Las Palmas. Mais le jeune milieu de terrain aurait pu rejoindre le Real Madrid. Le joueur est revenu sur ce transfert avorté.

Le FC Barcelone est sans cesse à la recherche de nouvelles pépites capables de faire les beaux jours du club dans le futur. Ainsi, lors du dernier mercato estival, la formation blaugrana n’a pas hésité lorsqu’il a fallu recruter Pedri. Agé de 17 ans, ce milieu de terrain prometteur a rejoint le FC Barcelone avant d’être aussitôt prêté à Las Palmas, évoluant en deuxième division, afin d’y faire ses classes. Pourtant, Pedri aurait pu ne jamais rejoindre les rangs du Barça. En effet, le Real Madrid l’aurait également ciblé et le joueur a effectué des tests au sein du club merengue . Mais le transfert n’a jamais vu le jour à cause…d'une tempête de neige.

« Je suis allée à Valdebebas avec un rêve d'enfant, mais ils me l'ont enlevé »