Mercato - PSG : Quand Cavani est réclamé à Manchester United !

Publié le 25 février 2020 à 0h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani devrait quitter le Paris-Saint-Germain sauf énorme retournement de situation. L’attaquant uruguayen est très courtisé et un grand buteur de Manchester United aimerait bien le voir du côté d'Old Trafford.

L’été dernier, Manchester United s’est séparé de Romelu Lukaku. L’attaquant belge s’est engagé avec l’Inter Milan pour cinq saisons et les Red Devils n’ont pas réussi à le remplacer depuis. Marcus Rashford et Anthony Martial sont désormais les deux grandes menaces offensives de Manchester United. Lors du mercato hivernal, Ole Gunnar Solskjaer s’est attaché les services d’Odion Ighalo mais avait également tenté sa chance avec Edinson Cavani selon les informations du 10 Sport . Et le meilleur buteur de l'histoire du PSG a déjà du soutien en Angleterre en la personne de Robin Van Persie, ancien joueur de Manchester.

« Un buteur à Manchester United ? Je choisirais Cavani »