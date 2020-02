Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Toni Kroos utilise Pep Guardiola pour évoquer son avenir !

Publié le 25 février 2020 à 11h00 par Th.B.

Alors que l’avenir de Pep Guardiola semble s’écrire en pointillés du côté de Manchester City, Toni Kroos a été interrogé sur la possibilité de travailler de nouveau avec le technien. Et bien que l’ancien milieu du Bayern Munich a fortement apprécié évoluer sous la houlette de l’Espagnol, il se voit raccrocher les crampons au Real Madrid.

Et si Pep Guardiola quittait Manchester City à l’issue de la saison en cours, soit à un an de l’expiration de son contrat avec les Skyblues ? Largué par une équipe de Liverpool irrésistible qui n’a lâché que deux points en Premier League cette saison, le club mancunien n’a plus que la Ligue des champions à se mettre sous la dent pour espérer briller. Mercredi, City se déplacera à Madrid pour y affronter le Real dans le cadre des 1/8èmes de finale aller de C1. Une nouvelle désillusion pour les Citizens pourraient sonner le glas de l’aventure mancunienne de Guardiola, d’autant plus que l’UEFA a suspendu le club en raison d’irrespect des règles du Fair-Play financier pour les deux prochaines saisons des Coupes d’Europe. À l’approche de ce choc, Toni Kroos a évoqué une éventuelle nouvelle collaboration entre les deux hommes après leur expérience bavaroise.

« Retravailler avec Guardiola ? Je veux finir ma carrière à Madrid, mais… »