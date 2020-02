Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un retournement de situation dans le dossier Sterling ?

Publié le 25 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Le Real Madrid s’intéresserait au profil de Raheem Sterling, malgré le fait que l’agent du joueur ait fait savoir qu’il souhaiterait continuer à Manchester City. Mais l’exclusion des Citizens des Coupes d’Europe forcerait l’Anglais à aller voir ailleurs.

« Quand le Real Madrid ou le Barça appellent un joueur, les autres clubs tremblent. Ce sont peut-être les deux équipes les plus fortes et les plus puissantes de l’histoire » . Voici le témoignage que livrait Pep Guardiola en conférence de presse récemment. Depuis l’annonce de l’exclusion de Manchester City des deux prochaines saisons des coupes européennes de l’UEFA, Raheem Sterling figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Et bien que son entourage ait nié toute velléité de départ, Sterling devrait plier bagage si le Tribunal Arbitral du Sport ne répondait pas favorablement à l’appel de Manchester City.

« Que ce soit Sterling ou une autre star comme Kevin De Bruyne, ils voudront jouer l’Europe »