Mercato - PSG : Daniel Riolo anticipe déjà un départ de Neymar et Mbappé…

Publié le 24 février 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Visiblement agacé par les prestations de Neymar et Kylian Mbappé dimanche soir lors de PSG-Bordeaux, Daniel Riolo évoque déjà un éventuel départ des deux stars lors du prochain mercato.

Respectivement annoncés dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé et Neymar pourraient quitter le PSG l’été prochain. Les spéculations vont bon train à ce sujet, et en attendant, les deux attaquants ont de nouveau affiché un visage décevant dimanche soir malgré la courte victoire du PSG contre Bordeaux (4-3). Et sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo a évoqué un possible départ de Neymar et Mbappé l’été prochain.

« Ils n’ont pas de bosser avant de partir ' »