Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau danger XXL pour la succession de Tuchel ?

Publié le 24 février 2020 à 14h45 par A.D.

Leonardo aurait fait de Simone Inzaghi son favori pour la succession de Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter à la Juventus pour l’entraineur de la Lazio.

Simone Inzaghi serait au cœur d’un bras de fer entre Leonardo et Giuseppe Marotta. Comme L’Équipe l’a révélé ce samedi, le directeur sportif du PSG aurait coché un nouveau nom pour la succession de Thomas Tuchel. Après Massimiliano Allegri, Pep Guardiola, Diego Simeone ou encore Maurizio Sarri, Leonardo s’intéresserait désormais à Simone Inzaghi. Et à en croire le média français, l’actuel coach de la Lazio serait même devenu la priorité du dirigeant du PSG. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul sur ce dossier.

Un bras de fer entre Leonardo et Marotta pour Inzaghi ?