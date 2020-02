Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong a réalisé un rêve au Barça

Publié le 25 février 2020 à 4h45 par T.M.

Au terme d’un gros bras de fer avec le PSG, le FC Barcelone a finalement raflé la mise pour Frenkie De Jong. Un rêve devenu réalité pour le Néerlandais.

Arrivé durant l’été, Frenkie De Jong n’aura pas mis longtemps avant de trouver sa place au FC Barcelone. Excellent à l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais était appelé à devenir le successeur de Xavi et Iniesta dans l’entrejeu blaugrana. Pour le moment, le milieu de terrain ne déçoit pas et cela laisse présager de belles choses pour l’avenir de De Jong au Barça. D’ailleurs, pour le moment, le protégé de Quique Setien est très heureux en Catalogne, lui qui rêvait d’y jouer.

« J’ai toujours voulu jouer ici »