Mercato - PSG : Guardiola dresse un plan très clair pour son avenir

Publié le 25 février 2020 à 4h10 par La rédaction

Interrogé par Sky Sports, Josep Guardiola a livré une réponse qui apporte beaucoup d’éléments de compréhension sur son avenir. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports , Guardiola s’est exprimé au sujet de son avenir : « Je cherche mon bonheur, c’est l’unique chose que je recherche. Tout le monde cherche ça, être heureux dans ce qu’il fait. Je travaille surtout avec des joueurs exceptionnels et j’ai le sentiment qu’ils nous suivent à 100%. Je sais que ce n’est pas facile de travailler avec nous et avec moi, mais je suis heureux. Lorsque je change d’endroit, c’est toujours parce que je pense que je peux être plus heureux qu’à l’endroit où j’étais avant. C’est l’unique raison. Mais nous avons des propriétaires incroyables et une bonne relation, donc je pense que ce ne sera pas un problème. Il y a deux options, soit décider de rester trois ans de plus, soit rester engagé comme nous sommes. Nous verrons ».

Guardiola avoue une réflexion

A l’analyse, Josep Guardiola dresse en fait un plan extrêmement clair sur son avenir. On peut clairement comprendre qu’il est aujourd’hui au cœur d’une réflexion sur la poursuite ou non de sa carrière à Manchester City et qu’il devrait prendre prochainement une décision entre une prolongation à City ou un départ libre en juin 2021. A l’aune de ces phrases, il apparaît d’ailleurs très clair que lorsque son entourage a sollicité certains grands clubs européens comme le PSG ou la Juve en évoquant un possible départ, c’était bien à l’horizon 2021, et pas en vue d’une signature cet été.