Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ce dossier chaud ?

Publié le 25 février 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours en attente de son premier contrat professionnel, Tanguy Kouassi serait toujours dans le flou concernant son avenir. Pendant ce temps-là, le RB Leipzig rode.

Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n’a jamais caché son intention d’utiliser des jeunes joueurs du centre de formation. Et cette saison, c’est Tanguy Kouassi qui s’est fait sa place dans le groupe professionnel avec au total 11 apparitions toutes compétitions confondues dont trois titularisations en Ligue 1 et une en Ligue des Champions. Cependant, il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel.

L’avenir de Kouassi toujours en stand by ?