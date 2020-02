Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Tuchel aurait monté un plan pour son avenir...

Publié le 24 février 2020 à 9h15 par A.D.

Alors qu’il n’a pas encore signé son premier contrat professionnel au PSG, Tanguy Kouassi aurait reçu plusieurs propositions de la part de Leonardo. Mais le jeune défenseur parisien jouerait la montre...

Tanguy Kouassi ne voudrait pas se précipiter, bien au contraire. Formé au PSG, celui qui peut à la fois évoluer en défense et au milieu de terrain n’a pas encore signé son premier contrat professionnel. Et la direction du PSG voudrait remédier à cette situation. Selon les informations d’Olivier Tallaron, divulguées à la mi-février sur Canal Plus , Leonardo ferait de la prolongation de Tanguy Kouassi une priorité. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG s’activerait en coulisses pour finaliser ce dossier au plus vite.

Tanguy Kouassi jouerait la montre