Mercato - PSG : Le discours poignant d’Edinson Cavani sur son départ avorté !

Publié le 24 février 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG durant le mercato de janvier pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani va finalement honorer son contrat courant jusqu’en juin prochain dans la capitale. Et le buteur uruguayen est revenu sur son hiver agité avec une certaine émotion…

Si le PSG a bataillé ferme sans afficher un visage rassurant dimanche soir lors de son succès face aux Girondins de Bordeaux (4-3), la soirée a notamment été marquée par le 200e but d’Edinson Cavani sous les couleurs du club de la capitale. Le buteur uruguayen, qui était tout proche de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid en janvier, avait finalement été retenu contre son gré au Parc des Princes. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Cavani a affiché une grande émotion et a évoqué son faux départ durant le mercato hivernal.

« Un mois de janvier sincèrement difficile »