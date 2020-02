Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet avec le Real Madrid pour cette sensation de Premier League ?

Publié le 24 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi s’écrirait en pointillés du côté du PSG, Leonardo suivrait avec attention l’évolution de la situation de Gabriel Martinelli à Arsenal, à l’instar du Real Madrid.

Pour renforcer le secteur offensif du groupe de Zinedine Zidane, la direction du Real Madrid aurait coché le nom de Gabriel Martinelli, jeune attaquant de 19 ans qui flambe à Arsenal cette saison. En attestent ses 10 buts toutes compétitions confondues, bien qu’il ne soit pas un titulaire indiscutable chez les Gunners. L’attaquant d’Arsenal, utilisé comme ailier la plupart du temps, serait donc une piste du Real Madrid pour le prochain mercato, mais le géant madrilène verrait le PSG faire irruption dans cette opération.

Leonardo pour chambouler les plans de Pérez avec Gabriel Martinelli