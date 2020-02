Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de prendre une décision XXL avec Icardi ?

Publié le 23 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Mauro Icardi connaît un coup de mou sportivement parlant et a fait partie de la polémique avec Edinson Cavani et Angel Di Maria pour leurs anniversaires, son avenir au PSG pourrait s’écrire en pointillés.

Prêté par l’Inter pour une saison avec option d’achat fixée à 70M€, Mauro Icardi a connu des débuts en fanfare avec le PSG. Cependant, l’attaquant argentin est moins en réussite ces derniers temps, ce qui engendrerait de vives interrogations concernant la suite de son aventure parisienne. En effet, l’Inter attendrait du PSG qu’il lève l’option d’achat une fois la saison terminée, mais un tout autre scénario se dessinerait.

L’Inter n’y croirait plus pour le transfert Icardi