Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 février 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone envisagerait de prolonger Marc-André ter Stegen, le gardien allemand a dégagé une tendance claire pour son avenir au club.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc-André ter Stegen (27 ans) envisage-t-il de s’inscrire sur le long terme avec le club catalan ' La presse espagnole a révélé début janvier que la direction du Barça envisagerait de prolonger le gardien allemand de deux ans avec un nouveau bail courant donc jusqu’en juin 2024. Et dans un entretien accordé à Mundo Deportivo ce lundi, ter Stegen affiche son souhait de poursuivre l’aventure au FC Barcelone.

« Mon intention est de continuer ici »