Mercato - PSG : Cavani n’a pas oublié son calvaire du mercato hivernal…

25 février 2020

Passé tout proche d’un départ du PSG pour l’Atlético de Madrid durant le mercato hivernal, Edinson Cavani est revenu sur son faux départ. Et non sans une certaine émotion…

C’est un fait, le dernier mercato hivernal du PSG a principalement été marqué par les envies de départ d’Edinson Cavani. L’Atlético de Madrid avait fait du buteur uruguayen sa grande priorité du mois de janvier 2020, mais l’ancien Napolitain est finalement resté dans la capitale. Et après avoir inscrit son 200e but sous le maillot du PSG dimanche soir face à Bordeaux (4-3), Cavani est revenu sur son faux transfert au micro de Canal +.

« Un mois de janvier difficile »