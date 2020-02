Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à tenter un gros coup avec Marquinhos pour remplacer Ramos ?

Publié le 24 février 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos tarderait à trouver un terrain d’entente avec sa direction concernant une possible prolongation, le Real Madrid se pencherait sur sa succession. Et le club espagnol aurait ciblé Marquinhos qui vient pourtant de signer un nouveau bail avec le PSG.

Le 13 janvier dernier, le PSG officialisait la prolongation de Marquinhos pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Pourtant, les discussions ont duré et certains clubs ont tenté de s’engouffrer dans la brèche. En effet, comme le 10 Sport vous l’a révélé le 19 décembre dernier, le Real Madrid et Manchester City ont pris contact avec les représentants de Marquinhos pour se renseigner sur sa situation. Et malgré la prolongation de contrat de Marquinhos avec le PSG, l'intérêt du Real Madrid serait toujours vivace et le club continuerait de surveiller le joueur brésilien.

Marquinhos pour succéder à Sergio Ramos ?