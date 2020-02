Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme opportunité pour Zidane dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 25 février 2020 à 1h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Milan AC. Et les mauvais résultats du club italien pourraient compliquer un peu plus les discussions. Explications.

L’AC Milan traverse une période difficile. Le club italien n’a plus remporté un match en Serie A depuis le 24 janvier dernier (victoire face à Brescia) et pointe à la 7ème place au classement. Des mauvais résultats qui pourraient compliquer un peu plus la situation de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de 20 ans, surveillé par le Real Madrid et la Juventus, voit son contrat arriver à terme en juin 2021, mais les discussions autour d’une prolongation ne cessent de s’éterniser. Et la situation sportive du Milan AC pourrait bien avoir une incidence sur la décision de Gianluigi Donnarumma...

Les négociations entre Donnarumma et le Milan AC en suspens