Mercato - Real Madrid : Retour de flamme pour Donnarumma !

Publié le 22 février 2020 à 21h30 par A.C.

Alors que le Real Madrid semblait seul en course pour Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC se termine en juin 2021, un autre cador européen pourrait revenir à la charge.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma devrait se décider cet été. Le contrat du gardien de but avec le Milan AC se termine en 2021 et en Lombardie on ne veut pas courir le risque de le perdre sans empocher la moindre indemnité de transfert. Les négociations pour sa prolongation de contrat semblent en effet bien mal embarquées, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du Real Madrid.

La Juve toujours en course pour Donnarumma

La Juventus a plusieurs fois été liée au gardien de 20 ans, mais le directeur sportif Fabio Paratici a récemment écarté cette piste, préférant miser sur Wojciech Szczęsny. D’après les informations de Niccolo Ceccarini, le joueur du Milan AC ferait toutefois toujours partie de la short-list bianconera pour le prochain mercato estival. La volonté de la Juve serait en effet d’augmenter le nombre d’internationaux italiens au sein de son effectif et Gianluigi Donnarumma serait donc une des priorités, puisqu’il est l’actuel numéro un de la Squadra Azzurra.