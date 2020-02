Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce remplaçant annoncé de Dembélé sort du silence !

Publié le 22 février 2020 à 23h00 par La rédaction

Le FC Barcelone s’est offert les services de Martin Braithwaite contre 18M€. Le Danois a donc été préféré à de nombreux joueurs. Roger Marti, une des pistes activées par les dirigeants blaugrana, est revenu sur l'intérêt du Barça.

Après avoir perdu Ousmane Dembélé et Luis Suarez à cause de longues blessures, le FC Barcelone a obtenu l’accord de la Fédération espagnole pour disposer d'un joker médical, la blessure de Dembélé étant supérieure à 5 mois. Le club catalan s’est donc attaché les services de Martin Braithwaite en levant la clause libératoire fixée à 18M€ dans son ancien contrat avec Leganes. Mais avant l'officialisation du transfert du Danois, le FC Barcelone se serait penché sur le profil de Roger Martí. L'attaquant de Levante s'est exprimé sur l'intérêt du FC Barcelone.

« Il y a eu des contacts »