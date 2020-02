Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour Lautaro Martinez !

Publié le 22 février 2020 à 19h30 par A.C.

Des nouvelles précisions sont venues éclaircir la situation de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter pisté par le FC Barcelone.

Lionel Messi a donné sa bénédiction ! Interrogé sur la succession de Luis Suarez, le sextuple Ballon d’Or du FC Barcelone a ouvert grand la porte à Lautaro Martinez, son coéquipier avec la sélection argentine et actuel attaquant de l’Inter. « Lautaro ressemble énormément à Luis (Suarez) » a déclaré Messi. « Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat. Mais ce ne sont que des suppositions ».

La clause de Lautaro Martinez active… seulement la première moitié de juillet !