Mercato - Real Madrid : Cette annonce tonitruante sur le dossier Donnarumma !

Publié le 15 février 2020 à 1h00 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, semble prêt à laisser la place au Real Madrid pour Gianluigi Donnarumma.

Cet été, Gianlugi Donnarumma devrait beaucoup faire parler de lui. Son contrat avec le Milan AC se termine en juin 2021 et actuellement, il ne semble pas du tout se diriger vers une prolongation. Le Real Madrid a été alerté par cette situation et a d’ailleurs reçu un message clair de la part de Mino Raiola. « Sa prolongation au Milan AC ? Rien n'est impossible » a expliqué l’agent de Donnarumma. « Nous n'en avons jamais parlé, mais j'attends toujours des excuses de la part des fans de Milan, ceux qui ont voulu me tuer lors de la dernière négociation pour sa prolongation. Ils ont dit que j'étais une me**e ».

« Donnarumma ? Ce n'est pas une cible de la Juventus »