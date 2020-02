Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cet international algérien qui aurait pu rejoindre l’OL

Publié le 24 février 2020 à 22h20 par A.C.

Ismael Bennacer, champion d’Afrique avec l’Algérie et actuel milieu du Milan AC, a expliqué avoir été très proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais.