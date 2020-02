Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang pourrait rendre un fier service à Messi !

Publié le 24 février 2020 à 20h30 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant d’Arsenal, pourrait aider Lionel Messi et le FC Barcelone dans le dossier Lautaro Martinez.

En novembre dernier déjà, nous vous révélions que les négociations entre Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal pour une prolongation de contrat étaient au point mort. Les choses n’ont pas changé et cela n’a pas échappé au FC Barcelone, qui comme Le 10 Sport a pu vous l’expliquer, garde un œil attentif sur l’international gabonais. Un autre club semble toutefois avoir fait irruption dans la course à Aubameyang, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2021.

Aubameyang à l’Inter et Lautaro Martinez au Barça ?