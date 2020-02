Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait fait passer un message fort en interne !

Publié le 25 février 2020 à 10h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ à cause des problèmes en interne, Lionel Messi n’aurait nullement l’intention de quitter le FC Barcelone et l’aurait fait savoir à Josep Maria Bartomeu et à la direction du Barça.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Le capitaine du FC Barcelone est contractuellement lié au club blaugrana jusqu’en juin 2021, mais dispose d’une clause dans son bail lui permettant de plier bagage à la fin de la saison. La Juventus rêverait de mettre la main sur Messi et son président ne cachait pas son intérêt pour La Pulga lundi. « La clause dans le contrat de Lionel Messi ? Je suis au courant, j’ai lu ça. Avoir Messi dans une équipe italienne serait une chose exceptionnelle pour toute la Serie A. Si le Milan AC, la Juve, l’Inter, la Roma et le Napoli avaient un talent comme Messi, ce serait extraordinaire » . Voici le témoignage que livrait Andrea Agnelli à Radio 24. Cependant, Lionel Messi ne devrait rester qu’un rêve pour la Juventus et la Serie A.

Messi aurait déclaré au FC Barcelone qu’il avait l’intention de rester