Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Sarri !

Publié le 25 février 2020 à 7h45 par A.C.

André Agnelli s’est montré très clair au sujet de l’avenir de Maurizio Sarri, coach de la Juventus annoncé dans le viseur de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

L’avenir de Thomas Tuchel pourrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain et Leonardo semble déjà lui chercher un successeur. Le 10 Sport vous a révélé un intérêt prononcé du PSG pour Massimiliano Allegri ainsi que pour le duo formé par Xavi et Pep Guardiola, mais d’autres pistes ont été évoquées ces derniers jours. En Italie, on a en effet annoncé que le PSG suit de près Maurizio Sarri, dont le contrat avec la Juventus court jusqu’en 2022.

« Nous sommes très heureux avec Sarri »