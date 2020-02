Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message clair de Cavani sur son transfert avorté et… son avenir !

Publié le 25 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Annoncé proche de s’engager avec l’Atletico de Madrid lors du mercato hivernal, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Une éventualité que le meilleur buteur de l’histoire du club ne regrette pas.

Alors qu’Edinson Cavani verra son contrat arriver à expiration en juin prochain, l’attaquant du PSG aurait pu plier bagage dès le mercato hivernal. En effet, Manchester United, Chelsea, et surtout l’Atletico de Madrid ont été sur les rangs pour l’accueillir. Les Colchoneros auraient d’ailleurs tout préparer pour son arrivée, cependant, Leonardo et la direction sportive du PSG n’auraient pas voulu revoir leurs ambitions financières à la baisse pour laisser partir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Et ce transfert avorté, Edinson Cavani l’a digéré.

« Le passé, il faut parfois le laisser derrière »