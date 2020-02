Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 25 février 2020 à 8h30 par T.M.

Alors que la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé a un peu plus jeté un froid sur son avenir au FC Barcelone, l’entourage du Français a tenu à mettre les choses au point à ce sujet.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé est très loin de justifier les 145M€ dépensés pour le recruter. En effet, malgré quelques fulgurances, le Français a surtout connu des moments compliqués entre polémiques et grosses blessures. D’ailleurs, le champion du monde va d’ailleurs être éloigné des terrains pour les 6 prochains mois à cause d’une blessure à la cuisse. Un coup dur pour Dembélé qui revenait d’une autre blessure. Un nouveau point noir qui ternit un peu plus son bilan et jette un froid sur son avenir à Barcelone. Mais visiblement, un départ n’est clairement pas à l’ordre du jour…

« Aucune chance qu’il parte l’été prochain »