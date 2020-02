Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il lever l’option d’achat d’Icardi ?

Publié le 25 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Après des débuts fracassants au PSG, Mauro Icardi éprouve plus de difficultés dans la capitale. Et alors que le club de la capitale n’a toujours pas tranché concernant l’option d’achat de l’Argentin, tout reste possible pour son avenir. Mais selon vous, Leonardo doit-il conserver l’attaquant de 27 ans ?

Dans le collimateur des supporters de l’Inter Milan la saison dernière, Mauro Icardi n’avait d’autre choix que de quitter les Nerazzurri l’été dernier, et le PSG en a profité. Le club de la capitale est parvenu à récupérer gratuitement l’attaquant de 27 ans sous la forme d’un prêt avec une option achat fixée à 70M€, et Mauro Icardi s’est rapidement montré indispensable au PSG. L’Argentin est parvenu à pousser Edinson Cavani sur le banc de touche et son avenir semblait s’inscrire dans la capitale, mais cela serait loin d’être acté.

Le PSG doit-il conserver Icardi ?