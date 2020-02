Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive programmée pour Erling Haaland !

Publié le 25 février 2020 à 19h30 par Th.B.

Transféré au Borussia Dortmund cet hiver, Erling Braut Haaland (19 ans) impressionnerait les dirigeants du Real Madrid qui pourraient envisager de lancer les grandes manoeuvres pour le Norvégien à une condition.

Depuis le début de saison, le jeune Erling Braut Haaland (19 ans) a déjà inscrit 40 buts. Transféré en janvier au Borussia Dortmund, le Norvégien a inscrit 12 buts avec le club de la Rhur . Pour atteindre la barre des 10 buts en Ligue des champions, il ne lui a fallu que 7 matchs. À titre de comparaison, il avait fallu 15 matchs à Kylian Mbappé pour réaliser la même performance, lui qui détenait jusqu’ici ce record de précocité devant des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la compétition. Auteur d’un doublé face au PSG mardi dernier et d’un but face au Werder Breme samedi dernier, Haaland est irrésistible en ce moment. De quoi donner des idées au Real Madrid.

Une offre pour le BvB si Haaland maintient son niveau jusqu’à la fin de la saison ?

Selon les informations divulguées par le journaliste José Luis Sánchez sur le plateau d’ El Chiringuito , le Real Madrid suivrait avec attention la progression d’Erling Braut Haaland avec le Borussia Dortmund. Si le Norvégien maintenait son rendement actuel d’ici le mois de mai, les dirigeants merengue prendraient sérieusement en considération la possibilité de transmettre une offre de transfert au BvB pour sa pépite. Affaire à suivre…