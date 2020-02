Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouveau discours fort sur l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 25 février 2020 à 17h00 par La rédaction

Avec la crise que traverse actuellement le FC Barcelone, Lionel Messi est régulièrement envoyé aux quatre coins de la planète. Mais pour l'ancien directeur sportif du Barça Ariedo Braida, l'Argentin n'a aucune raison de quitter le club.

Le FC Barcelone enchaîne les polémiques depuis ce début de saison. Mais les deux dernières semblent avoir énormément affaibli la direction du Barça. À tel point qu'un départ de Lionel Messi est régulièrement évoqué, alors que l'Argentin peut rompre son contrat de manière unilatérale à l'issue de la saison. Pour l'ancien directeur sportif du Barça, Ariedo Braida, la Pulga ne devrait toutefois pas quitter le FC Barcelone cet été.

« Il n'y a aucune raison de partir »