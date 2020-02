Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur l’avenir de Pep Guardiola !

Publié le 25 février 2020 à 14h15 par Th.B.

Annoncé sur le départ par rapport aux déboires sportifs et extrasportifs de Manchester City en Premier League et avec l’UEFA, Pep Guardiola pourrait réussir à a Juventus où son nom est évoqué en plus du PSG…

Grâce à son bilan de très bonne facture avec le FC Barcelone où il s’est fait une renommée mondiale en tant qu’entraîneur malgré le fait que ce fut sa première expérience sur un banc, Pep Guardiola a pu prendre les rênes d’effectifs de qualité par la suite, à savoir le Bayern Munich et Manchester City. Entraîneur des Citizens depuis 2016, Guardiola pourrait cependant vivre ses dernières semaines à City, le club mancunien étant largué dans la course au titre de Premier League et attendant la réponse du Tribunal Arbitral du Sport pour l’appel de Manchester City qui a vu l’UEFA suspendre le club pour les deux prochaines campagnes européennes pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier. Pisté par la direction du PSG, Pep Guardiola semble aussi avoir les faveurs de la Juventus, comme son président le laissait entendre lundi. Une aventure en Serie A ne serait pas difficile à obtenir pour l’ex-entraîneur du FC Barcelone selon un ancien dirigeant blaugrana.

« S’il veut travailler en Serie A, je suis certain qu’il y triomphera »