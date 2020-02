Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pierre Ménès s’interroge sur le recrutement de Braithwaite…

Publié le 25 février 2020 à 14h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone a recruté Martin Braithwaite en tant que joker médical, ce dossier en a surpris plus d’un. À commencer par Pierre Ménès qui s’interroge sur cette opération…

Ousmane Dembélé ayant été victime d’une grosse blessure à la cuisse, son éloignement des terrains pour les six prochains mois a permis au FC Barcelone de recruter un joker médical. Après avoir étudié plusieurs pistes en Liga, le club catalan a finalement jeté son dévolu sur Martin Braithwaite (28 ans) qui est récemment arrivé de Leganés pour 18M€. Et dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter , Pierre Ménès livre son point de vue sur cette arrivée de Braithwaite au Barça, qui le rend assez dubitatif.

« Un drôle de recrutement »