Mercato - Barcelone : Un prix surprenant fixé dans le dossier Timo Werner ?

Publié le 25 février 2020 à 15h30 par La rédaction

Ciblé par Liverpool et FC Barcelone, Timo Werner aurait au sein de son contrat au RB Leipzig une clause de libération très accessible.

Parmi la flopée de joueurs prometteurs au sein du Red Bull Leipzig, Timo Werner (23 ans) est sans doute celui qui a le plus fait ses preuves. Installé en tant que titulaire de l’attaque de l’équipe nationale d’Allemagne, l’avant-centre figurerait d'ailleurs sur les tablettes de Liverpool et du FC Barcelone. Et son prix pourrait être très accessible au vu de niveau et de l'âge de Werner.

La clause de Werner serait de 30M€