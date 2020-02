Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau couac pour Timo Werner !

Publié le 23 février 2020 à 1h00 par A.C.

Le FC Barcelone devra faire face à un nouvel adversaire dans la course à Timo Werner, le prodige du RB Leipzig.

En Catalogne, on s’est rendu compte que le moment est venu de se pencher sur la succession de Luis Suarez. Ce dernier a 33 ans et son état physique inquiète les dirigeants du FC Barcelone. Plusieurs pistes auraient donc été activées. La priorité serait Lautaro Martinez de l’Inter, très apprécié par Lionel Messi au Barça, qui garderait également un œil sur Timo Werner du RB Leipzig, pisté aussi par Liverpool.

Werner successeur de Lautaro Martinez à l’Inter ?