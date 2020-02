Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur l’avenir de Timo Werner !

Publié le 21 février 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors qu’il figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone, Timo Werner plairait également à Liverpool qui serait plutôt ouvert à l’idée d’un éventuel transfert de l’attaquant du Red Bull Leipzig.

Le FC Barcelone scruterait le marché pour dénicher le successeur de Luis Suarez (33 ans). Plusieurs pistes auraient été activées par la direction blaugrana dont celle menant à Timo Werner. L’attaquant du Red Bull Leipzig semble avoir la cote puisque Liverpool aurait également des vues sur l’international allemand. Suite à la victoire de Leipzig sur la pelouse de Tottenham mercredi soir (1-0), Werner se montrait flatté de l’intérêt de Liverpool, qui serait bien réel.

« Liverpool ne s’est pas retiré »