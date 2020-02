Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre qui se précise pour Mauro Icardi ?

Publié le 25 février 2020 à 13h45 par T.M.

Pour le moment, Mauro Icardi est un joueur du PSG, où il est prêté par l’Inter Milan. Mais pas sûr que l’Argentin soit encore là la saison prochaine. Explications.

L’été dernier, Leonardo a réalisé un énorme coup en obtenant le prêt de Mauro Icardi, en provenance de l’Inter Milan. Une opération exceptionnelle étant donné les performances de l’Argentin en début de saison et surtout l’option d’achat à seulement 70M€ négociée avec les Lombards. Icardi réunit ainsi toutes les conditions pour être le successeur d’Edinson Cavani au PSG, mais ces dernières semaines, le flou s’est installé autour de l’avenir du natif de Rosario. Et la tendance ne fait que se confirmer.

Un avenir loin du PSG ?