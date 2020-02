Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce proche de Gianluigi Buffon qui revient sur son passage au PSG…

Publié le 25 février 2020 à 12h15 par T.M.

De retour à la Juventus, Gianluigi Buffon ne sera donc resté qu’une saison au PSG. Une expérience qui a tout de même marqué le portier transalpin.

A la recherche d’un gardien de renom, le PSG avait frappé un gros coup à l’été 2018 en attirant Gianluigi Buffon. Laissé libre par la Juventus, l’Italien a posé ses valises dans la capitale, où il devait apporter toute son expérience. Malgré son statut, Buffon n’a pas vraiment fait la différence et pour lui, l’aventure au PSG s’est terminée au bout d’un an pour retourner à la Juventus. Malgré tout, le portier de 42 ans a énormément appris avec le club de la capitale.

« Il est enthousiaste d’être allé au PSG »