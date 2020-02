Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Coutinho… Setien aurait pris une décision tonitruante !

Publié le 25 février 2020 à 12h00 par T.M.

Au FC Barcelone, on préparerait d’ores et déjà la saison prochaine. Et en Catalogne, Quique Setien aurait communiqué une décision importante à sa direction.

Actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho fera son retour au FC Barcelone cet été. En effet, les Bavarois n’auraient pas l’intention de lever leur option d’achat pour le Brésilien. Ce dernier va donc retrouver la Catalogne, mais la question est de savoir pour combien de temps. Selon certains, le Barça se serait d’ores et déjà activé pour tenter de trouver preneur pour Coutinho et ainsi acter un transfert une fois qu’il sera de retour. Toutefois, cette position ne serait clairement pas celle de Quique Setien.

Coutinho in, Dembélé out ?