Mercato - PSG : Leonardo en difficulté dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 25 février 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que le PSG pourrait revenir à la charge pour Jan Oblak, Leonardo rencontrerait toutefois certaines difficultés pour le portier de l’Atlético de Madrid.

Il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait que le PSG n’était pas forcément satisfait du rendement de Keylor Navas. De quoi inciter Leonardo à étudier le recrutement d’un nouveau gardien. Alors que Thibaut Courtois serait la grande priorité du directeur sportif, Jan Oblak serait le plan B du PSG. Actuellement à l’Atlético de Madrid, le Slovène dispose d’une clause libératoire de 100M€. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur le coup.

Une offensive de Chelsea ?