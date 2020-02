Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Clément Lenglet se livre sur le départ de Valverde !

Publié le 25 février 2020 à 16h30 par Th.B.

Bien qu’il a avoué apprécier la philosophie mise en place par le nouveau coach Quique Setién, Clément Lenglet n’a pas caché sa déception pour l’éviction d’Ernesto Valverde du poste d’entraîneur du FC Barcelone.

N’étant plus satisfaite des résultats d’Ernesto Valverde sur le banc blaugrana, la direction du FC Barcelone a remercié l’entraîneur espagnol à la mi-janvier avant de le remplacer par Quique Setién qui, selon Dani Ceballos qui l’a bien connu au Betis Séville, prône une philosophe proche de l’ADN du Barça . Un message que Clément Lenglet a confirmé, tout en ayant un mot pour son ancien entraîneur Ernesto Valverde.

« J’étais déçu pour l'ancien coach »