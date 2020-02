Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien qui interpelle Bartomeu pour Lautaro Martinez !

Publié le 25 février 2020 à 20h30 par Th.B.

Voyant en Lautaro Martinez un complément puis un successeur de Luis Suarez au FC Barcelone, les dirigeants blaugrana ne devraient pas s’arrêter à l’Argentin et continuer de recruter les plus grands talents chaque saison selon un ancien de la direction du Barça.

Depuis de longues semaines désormais, le FC Barcelone scruterait le marché dans l’optique de dénicher le successeur de Luis Suarez, l’Uruguayen étant âgé de 33 ans. Comme vous le révélait le 10 Sport en janvier, le FC Barcelone aurait préparé une offensive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations exclusives que nous vous divulguons ce mardi, une éventuelle prolongation de contrat du Gabonais à Arsenal est en stand-by, le clan Aubameyang souhaitant connaître la direction que va prendre le projet des Gunners d’ici la fin de la saison. Le FC Barcelone aurait également coché le nom de Lautaro Martinez dans sa short-list et ferait d’ailleurs de l’Argentin sa priorité pour la succession de Luis Suarez. Mais Martinez ne serait pas suffisant.

« Lautaro seul, ce n’est pas assez »