Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’arrivée de Marcelo Bielsa à l’OM !

Publié le 26 février 2020 à 1h15 par T.M.

En mai 2014, l’OM a annoncé l’arrivée de Marcelo Bielsa au poste d’entraîneur. Une arrivée préparée avec beaucoup d’attention pour El Loco.

Marcelo Bielsa ne sera resté qu’une saison sur le banc de l’OM, mais il aura tout de même marqué les supporters phocéens. Aujourd’hui encore, le Vélodrome est nostalgique de la période d’El Loco puisque le spectacle était au rendez-vous à ce moment. Bielsa a donc laissé son empreinte du côté de l’OM et ce mardi, France Football dévoile quelques informations concernant l’arrivée de l’entraîneur argentin.

L’OM peut remercier… Luis Fernandez !