Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle XXL en moins pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 25 février 2020 à 23h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient voir un adversaire de taille jeter l’éponge pour Massimiliano Allegri.

Qui sera le successeur de Thomas Tuchel ? Les paris sont lancés ! Plusieurs sources assurent que l’Allemand quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison et Leonardo a déjà commencé à travailler, pour trouver un remplaçant. Selon nos informations, un premier contact a eu lieu avec Massimiliano Allegri en décembre dernier, mais le PSG n’est pas seul sur le coup. La presse italienne annonce en effet que l’ancien de la Juventus est dans le viseur de Manchester United, ainsi que du Milan AC.

« Nous avons posé les bases pour garantir le succès de Solskjær sur le long terme »