Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce d’Allegri sur une arrivée au PSG !

Publié le 25 février 2020 à 16h15 par T.M.

De passage à Paris ces derniers jours, Massimiliano Allegri n’a cessé de mettre les choses au point sur son avenir. Et l’Italien a voulu être, encore une fois, très clair au sujet du PSG.

Leonardo à peine revenu au PSG, le nom de Massimiliano Allegri a été évoqué pour remplacer Thomas Tuchel. Depuis, l’Italien n’a jamais quitté l’actualité parisienne et face à la pression autour de l’Allemand, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses. Allegri pourrait donc être le prochain entraîneur et durant le mois de décembre, Le 10 Sport vous révélait des premiers contacts entre l’entraîneur transalpin et Leonardo.

« Je n’ai eu aucun contact »