Mercato - PSG : Nouveau coup dur pour Leonardo dans ce dossier XXL ?

Publié le 25 février 2020 à 15h45 par Th.B.

Alors que les prétendants de Jadon Sancho seraient légion, le PSG rencontrerait un autre obstacle que la concurrence dans la course à la signature de Jadon Sancho, à savoir la volonté du joueur…

Réalisant une première partie de saison plus que convaincante avec le Borussia Dortmund, en attestent ses 13 buts et ses 14 passes décisives en Bundesliga, Jadon Sancho (19 ans) serait susceptible d’être la grande attraction du prochain mercato estival. Hormis le PSG, Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool seraient sur les rangs pour s’attacher les services de l’ailier du BvB . De quoi donner des idées à la direction du club de la Ruhr, qui réclamerait au moins 143M€, comme l’expliquait Sky Sports dernièrement.

Sancho ne préparerait pas son départ du BvB