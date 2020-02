Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan à la Haaland pour Camavinga ?

Publié le 25 février 2020 à 0h00 par La rédaction

Le Borussia Dortmund serait prêt à s’offrir Eduardo Camavinga lors du prochain mercato estival. Le club de la Ruhr a même préparé son plan pour éloigner ses concurrents rapidement.

Alors que le Real Madrid s'intéresserait de près à Eduardo Camavinga, France Football a annoncé ce lundi que le Borussia Dortmund serait entré dans la course au milieu du Stade Rennais. A 17 ans, le Français est très courtisé et les dirigeants du BVB auraient même un plan pour convaincre Camavinga de poser ses valises en Allemagne.

Le BVB veut utiliser la "méthode Haaland"