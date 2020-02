Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Navas sur son arrivée !

Publié le 24 février 2020 à 21h45 par La rédaction

Recruté lors du dernier mercato estival, Keylor Navas est revenu sur son arrivée au PSG. Et le portier se sent pleinement intégré au sein du groupe parisien.

Après cinq ans passés au Real Madrid, Keylor Navas a décidé de rejoindre le PSG lors du dernier mercato estival. Depuis son arrivée, le portier de 33 ans se montre performant sur sa ligne et s'est installé durablement dans les buts parisiens. Et ce n’est pas la mauvaise prestation de Sergio Rico face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche qui va inquiéter Keylor Navas et bousculer la hiérarchie. Interrogé sur son arrivée au PSG, le gardien ne regrette absolument pas son choix et se sent pleinement intégré dans le vestiaire.

« Depuis que je suis arrivé là, on m’a très bien traité »